Ag. Lautaro: “Serata fantastica dopo un periodo difficile. Il futuro è all’Inter”

L'argentino è stato autore ieri di una tripletta contro la Salernitana

Era quello che serviva, la tripletta di Lautaro Martinez di ieri sera: serviva a lui, per sbloccarsi dopo un periodo di digiuno sin troppo lungo per un attaccante del suo calibro; ma serviva anche all'Inter, perché sono state le sue reti a trascinare la squadra verso un 5-0 che dà fiducia in vista del ritorno di Champions League contro il Liverpool. E a godersi il momento è anche Alejandro Camano, agente del Toro, che ai microfoni di calciomercato.it ha commentato la prestazione e il periodo vissuto dall'attaccante: "Lautaro era molto arrabbiato - racconta - Era arrabbiato con la palla che non voleva entrare. Era un momento estremamente sensibile per un ragazzo che tiene tantissimo ai colori che difende".