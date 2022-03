Verso Liverpool-Inter, le condizioni di Perisic: oggi in gruppo, c’è ottimismo

Il croato è rimasto fuori ieri contro la Salernitana

Mentre oggi le squadre di Serie A cominceranno il ventottesimo turno di campionato, per l'Inter è già tempo di pensare al prossimo impegno di Champions: si scende in campo martedì prossimo, ad Anfield, contro il Liverpool. Come in ogni allenamento successivo a una gara, oggi per Inzaghi si è trattato anzitutto di fare una seduta di recupero e di effettuare la conta dei disponibili e degli indisponibili in vista della prossima gara. E a tenere banco, ora, c'è la questione delle condizioni di Ivan Perisic: rimasto fuori ieri per precauzione e tuttora in dubbio per la sfida di Champions per un affaticamento muscolare.