Inter, non solo i rinnovi: Marotta al lavoro per l’estate. Il punto sui nomi

Bremer, Frattesi e Scamacca restano i nomi forti

A farla da padroni in cima alla lista degli obiettivi nerazzurri per il mercato estivo ci sono sempre i soliti noti: Gianluca Scamacca e Davide Frattesi del Sassuolo sono sempre i due indiziati numero uno. Ma in lizza, come noto, c'è anche il profilo di Bremer del Torino: un nome certamente molto ambìto per la difesa, e che dalle parti di viale della Liberazione piace e non poco. In uscita, invece, tra gli altri, c'è Alexis Sanchez: il cileno potrebbe lasciare, e al suo posto potrebbe entrare Marcus Thuram, che nei radar nerazzurri è presente da parecchio.