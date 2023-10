Parla l’agente di Thiago Motta: “Futuro all’Inter? Ha un solo sogno”

Thiago Motta e il suo Bologna affrontano l’Inter. L’ex centrocampista nerazzurro torna a San Siro dopo essere stato anche accostato alla panchina interista prima del gran finale di stagione di Simone Inzaghi e alla vigilia della sfida il suo agente, Alessandro Canovi, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it: “Partita speciale? Non è un luogo comune se vivi il calcio come lo vive Thiago: tutte le partite sono speciali. E quella con l’Inter è speciale come le altre. Stiamo parlando di un club che ha un significato grandissimo per la sua carriera, ma oggi la sua grande squadra è il Bologna, senza che questo in alcun modo voglia dire snobbare l’Inter, ovviamente”.

Quindi occhio al passaggio sul futuro: “Nell’ottica di Thiago il Bologna è il suo top club. Stop. Questa delegittimazione della dimensione del Bologna è un qualcosa che non piace a lui né tanto meno a me. Un sogno per lui allenare l’Inter? Sono costretto a ripetermi. Il sogno è quello di stare in panchina, di lavorare tutti i giorni per dare il massimo, vivendo a 360 gradi la professione. Stiamo parlando di un allenatore che non parte mai battuto, di uno per cui è senza senso la parola predestinato. Sta vivendo tutto quello che si è meritato. Vedremo al termine della sua carriera che bilancio ci sarà”.