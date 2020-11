Rinnovo Lautaro, gli agenti smentiscono: “Chiesti più soldi? Solo bugie. L’Inter non si è ancora fatta viva”

Difficoltà per il prolungamento di Lautaro? Tutto falso. Secondo quanto dichiarato da Rolando Zarate e Beto Yaque, agenti di Lautaro Martinez, ai microfoni di Olé, le voci su un rinnovo con l’Inter e su dei presunti attriti di natura economica sarebbero solamente bugie create ad arte.

I due hanno infatti riferito: “Sono tutte menzogne, non ci sono problemi di carattere economico. Semplicemente al momento non ci sono trattative, non c’è nulla. La società non ci ha fatto alcuna proposta di estensione e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si sta parlando di questo per altri motivi, evidentemente ci sono altri interessi quindi si cavalca questa questione per creare tensioni”.

I due agenti hanno poi aggiunto: “Lautaro all’Inter sta bene. Sa bene che deve concentrarsi sul gioco e non dare importanza a tutto quello che si dice intorno a lui, che poi sono tutte falsità. Sa che deve lavorare per fare bene e dimostrare quanto vale sul campo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<