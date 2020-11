Verso Real Madrid-Inter: il programma della vigilia

L’Inter di Antonio Conte si giocherà una fetta importante del girone di Champions League nella trasferta di martedì in casa del Real Madrid. Ecco, come di consueto, il programma della vigilia per i nerazzurri.

Domani alle 11 la squadra sosterrà la rifinitura ad Appiano Gentile, poi partirà alla volta di Madrid. Alle ore 19 e 15, all’interno dello stadio Alfredo Di Stefano, parlerà per la consueta conferenza stampa della vigilia Antonio Conte, come sempre accompagnato da un calciatore della rosa. Zinedine Zidane, allenatore dei padroni di casa, parlerà invece alle 13.

