Agitazione per l’infortunio di Calhanoglu: la Turchia blocca l’Inter

La sosta per le nazionali è sempre motivo di grande ansia, a causa degli infortuni improvvisi che possono essere sempre dietro l’angolo. E ancora una volta l’Inter si è ritrovata a fare i conti con questa situazione. Questa volta è toccato ad Hakan Calhanoglu, vittima di un nuovo problema muscolare dopo quello smaltito solo poche settimane fa.

Nell’ultimo match con la Turchia, il centrocampista ha sentito pizzicare agli adduttori, stessa zona dell’infortunio del 20 ottobre a Roma. Sostituito in via precauzionale, non giocherà la prossima sfida con il Montenegro, ma le buone notizie per l’Inter finiscono qui. Calhanoglu, infatti, non rientrerà in anticipo ad Appiano Gentile.

I nerazzurri dovranno attendere fino a mercoledì per effetturare nuovi esami e capire l’effettiva entità dell’infortunio, dal momento che, come racconta La Gazzetta dello Sport, la Turchia ha deciso di tenere il giocatore in gruppo fino al termine della sosta.

Sebbene il quadro emerso nella giornata di ieri non sembri essere troppo preoccupante, la Rosea sottolinea come l’Inter volesse riaccogliere già oggi il giocatore, per fare esami immediati e valutare insieme a Inzaghi e lo staff come procedere. Piano rimandato: l’Inter dovrà attendere.