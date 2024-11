STOP Calhanoglu: quante partite dovrà saltare con l’Inter

L’infortunio di Calhanoglu sta tenendo in apprensione tutto il mondo Inter in queste ore, vista anche la decisione della Turchia di trattenere il giocatore nel ritiro della nazionale, con i primi esami che avrebbero escluso lesioni gravi agli adduttori, già infortunati lo scorso ottobre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff interista dovrà valutare le sue condizioni una volta tornato ad Appiano Gentile, ma la strada che verrà scelta è quasi sicuramente quella della massima prudenza.

Ecco perché quasi sicuramente Calhanoglu salterà la trasferta con l’Hellas Verona, per provare a tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Lipsia, pochi giorni dopo. Una gara molto importante per la squadra di Inzaghi, che potrebbe compiere un passo deciso verso la qualificazione agli ottavi di finale.