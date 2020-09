Agresti sull’Inter: “Nessun dubbio sulla solidità di Suning, Vidal arriverà. Hakimi? Potenziale straordinario”

Stefano Agresti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, analizzando anche la situazione in casa Inter in questa incerta e inconsueta sessione di calciomercato.

Agresti ha dichiarato: “Questa è una finestra di mercato complicata, anche un club come l’Inter fa fatica a chiudere definitivamente operazioni già definite come Vidal. Tutte le società post Covid hanno problemi di soldi, ma sulla solidità di Suning non ci deve essere alcun dubbio”.

“Io avrei tenuto Nainggolan anche lo scorso anno all’Inter, avrebbe fatto comodo. Vedremo cosa deciderà Conte ora. Perisic invece lo vedo più cedibile, anche perché potrebbe dare all’Inter le risorse necessarie per andare nuovamente sul mercato. Hakimi è costato 40 milioni si, ma con lui i nerazzurri hanno portato a casa un calciatore che può diventare straordinario sulla fascia destra, fare la differenza”.

>>> Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi <<<