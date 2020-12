Allarme Barella: salta lo Shakhtar per un dolore alla caviglia?

Il cielo è sempre più grigio in casa Inter: l’infermeria non si svuota e anzi peggiora giorno dopo giorno in vista della partita di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato da 7Gold, Nicolò Barella soffre di un dolore alla caviglia e potrebbe dover rinunciare alla sfida decisiva.

Conte deve inventarsi completamente il centrocampo con i soli Gagliardini e Brozovic disponibili: ci sarà una chance per Eriksen o cambierà posizione a qualche altra pedina? Nainggolan, Sensi, Vidal e Vecino sono sicuri assenti.

