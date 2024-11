Allarme Calhanoglu in Nazionale, UFFICIALE: “Non si è allenato”

Subito brutte notizie dai ritiri delle Nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi. A fronte della pausa di due settimane per gli impegni delle varie selezioni, ad Appiano Gentile per i prossimi giorni rimarranno solamente pochi nerazzurri a lavorare con lo staff tecnico interista.

Tra i calciatori in giro per il mondo, un primo campanello d’allarme è appena arrivato dalla Turchia. Come rivelato da TRT Sport, infatti, Hakan Calhanoglu quest’oggi non ha preso parte all’allenamento della Nazionale Turca di Vincenzo Montella.

Pare che il centrocampista dell’Inter non abbia preso parte alla sessione di squadra per ragioni precauzionali. Ad ogni modo, le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con lo staff medico nerazzurro che verrà costantemente aggiornato per eventuali chiarimenti.