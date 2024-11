Il Napoli sul GIOIELLO dell’Inter: “Ci sono stati contatti”

Nell’ultimo turno di campionato, un giovane talento dell’Inter si è particolarmente messo in evidenza. Un calciatore sul quale il club nerazzurro punta parecchio, ma che allo stesso tempo inizia ad attirare l’interesse sul mercato anche di altre società.

Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito, alla sesta rete in questa Serie B con quella realizzata la scorsa domenica contro la ‘sua’ Juve Stabia. L’attaccante classe 2005, spedito dall’Inter in prestito allo Spezia per il secondo anno consecutivo, è il più piccolo dei fratelli tre Esposito e, insieme a Salvatore e Sebastiano, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro,

Per quanto riguarda il suo futuro, Calciomercato.com ha riportato delle parole dell’agente Mario Giuffredi in riferimento al futuro dei tre fratelli Esposito davanti ad un eventuale interesse del Napoli: “Sono giocatori che a Giovanni Manna sono sempre piaciuti. Magari dei contatti ci sono stati, ci sono, ci possono essere. I giocatori bravi il Napoli li segue, gli sta dietro. Poi vedremo quello che sarà il futuro”.