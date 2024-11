Cori anti-Lukaku: sanzione UFFICIALE all’Inter

Come annunciato dal dispositivo emesso dal Giudice Sportivo sulla base di quanto avvenuto nel corso della dodicesima giornata di Serie A, l’Inter ha ricevuto un’ammenda ufficiale dopo la sfida giocata la scorsa domenica a San Siro contro il Napoli e pareggiata per 1-1.

Una multa pari a 5mila euro inflitta al club nerazzurro per “avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

Nonostante non venga espressamente citato il nome del calciatore, è facile pensare si tratti di Romelu Lukaku. Come avvenuto anche un anno fa in occasione di Inter-Roma, l’ex nerazzurro è stato preso di mira da parte dei suoi ex tifosi per via delle brusche modalità con cui l’attaccante belga aveva lasciato Milano nell’estate 2023.