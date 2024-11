Niente colpo a gennaio: la clausola FRENA l’Inter

Beppe Marotta ha lanciato diversi spunti con le sue ultime dichiarazioni. Oltre alle risposte al veleno per Conte e Scaroni, il presidente dell’Inter ha parlato anche di calciomercato, sottolineando come non dovrebbero esserci operazioni di sorta durante la sessione invernale. I profili che interessano ai nerazzurri, però, non mancano.

Uno di questi è senza dubbio Daniel Maldini. L’Inter ha sempre grande attenzione per i talenti italiani e l’ex milanista è da diversi mesi in costante ascesa, come testimonia la presenza ormai fissa nelle convocazioni di Spalletti. Arrivare al trequartista del Monza, tuttavia, non sarebbe così semplice.

Maldini, infatti, è nel mirino di diversi top club di Serie A, come Atalanta, Juventus e Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea al tempo stesso come portarlo via dal Monza a gennaio sia impresa complicata.

E le clausole da 12 e 15 milioni nel contratto non saranno d’aiuto: entrambe saranno valide solo a partire dall’estate. Un dettaglio non secondario che potrebbe frenare e rimandare l’interesse dell’Inter e degli altri club interessati al giocatore del Monza.