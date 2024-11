Di Marzio PREDICE il mercato dell’Inter: “C’è poco da fare”

La sessione di mercato invernale è sempre più vicina e diversi club hanno già individuato gli obiettivi sui quali investire per rafforzare la rosa o colmarne le lacune. L’Inter non dovrebbe essere tra questi, come dichiarato da Beppe Marotta, che ha ritenuto l’organico già altamente competitivo.

Un’opinione condivisa anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Ospite del premio La Clessidra ad Anghiari, il giornalista è stato intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb in merito al mercato dei top club italiani.

Sull’Inter, Di Marzio non sembra avere troppi dubbi e ha affermato: “Forse l’Inter è l’unica che, se non avrà contrattempi, ha poco da fare, avendo già le coppie giuste in ogni ruolo”. Una dichiarazione di stima per il lavoro svolto negli scorsi mesi, ma che non potrà di certo accendere le fantasie dei tifosi nerazzurri.