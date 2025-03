Allarme infortuni Inter: l’annuncio di Inzaghi su Lautaro

La vittoria contro l’Udinese, ha inaugurato un ciclo durissimo di partite per l’Inter. Da qui alla fine di aprile, infatti, i nerazzurri dovranno giocare altre 8 gare. Un calendario delicato, dunque, che si unisce a un periodo non semplice dal punto di vista delle indisponibilità. Contro i friulani, infatti, mancavano diversi giocatori, compreso il capitano Lautaro Martinez.

Nella conferenza stampa post Inter-Udinese, Simone Inzaghi ha evidenziato l’emergenza infortuni in questo momento, facendo anche il punto sulle assenze in vista della prossima gara, il derby con il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia.

Il punto di Inzaghi sugli infortuni: come stanno Lautaro e gli altri

Queste le parole di Inzaghi in conferenza stampa, al termine di Inter-Udinese, sulla situazione infortuni in casa Inter:

“Siamo in difficoltà in questo momento. Oggi avevo solo 15 giocatori di movimento a disposizione e anche i ragazzi della Primavera dovranno darci una mano. Taremi convive con la pubalgia da due mesi e si allena a singhiozzo, non come vorrebbe. Oggi non poteva giocare e per mercoledì vedremo. Dumfries non ci sarà col Milan e penso anche Lautaro. De Vrij non lo so: oggi era una panchina, ma non era disponibile”.