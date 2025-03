L’annuncio su Solet: “Può giocare all’Inter”

Dopo la sconfitta della sua Udinese contro l’Inter, il tecnico bianconero Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match. L’allenatore del club friulano ha risposto così anche ad una domanda di mercato: “Solet è un grande uomo giocatore, ma non è ancora al suo livello top. Può ancora migliorare e potrebbe giocare anche nell’Inter”.

Si tratta di dichiarazioni che non sono passate inosservate perché fanno capire qualche sia l’opinione dell’allenatore dell’Udinese su questo difensore che secondo le più recenti voci di mercato è un possibile obiettivo estivo anche per l’Inter. La società nerazzurra è infatti alla ricerca di innesti nel reparto arretrato per ringiovanire il suo pacchetto di difensori e oggi sono emersi proprio due nomi dalla Serie A.