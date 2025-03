Critiche all’Inter, Inzaghi replica: “Non ho sentito questo”

Dopo il primo tempo, la gara contro l’Udinese sembrava essersi messa subito in discesa per l’Inter. All’intervallo la squadra di Simone Inzaghi era in vantaggio di 2 gol e in pieno controllo. Nella ripresa, invece, la situazione è cambiata, con i friulani che hanno riaperto la partita e messo grande pressione.

Di questo cambio improvviso nell’andamento della gara ha parlato anche il tecnico nerazzurro nel post-partita. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi è stato incalzato sul tema da Luca Marchegiani, dopo che anche Beppe Bergomi aveva evidenziato le difficoltà del secondo tempo.

Inter in difficoltà: la replica di Inzaghi a Sky

Simone Inzaghi ha ammesso le difficoltà dell’Inter nel secondo tempo, ma negli studi di Sky Sport ha voluto anche sottolineare come non si sia parlato abbastanza del primo tempo della sua squadra, concentrandosi sui problemi.

Queste la sua replica a Marchegiani e Bergomi, in difesa dei suoi ragazzi:

Abbiamo perso lucidità e distanza dopo il gol di Solet. Però mi sarebbe piaciuto anche condividere con voi anche l’ottimo primo tempo. L’Udinese ha messo in difficoltà tante squadre, nel calcio ci sono anche gli avversari. Avete parlato del primo tempo? No ci mancherebbe, ho sentito Beppe (Bergomi ndr) che ha parlato del gol preso e tu (Marchegiani, ndr) degli ultimi 20 minuti, e non ho sentito che c’è stato un grande primo tempo. Noi siamo una squadra nata per giocare. Quando non siamo puliti tecnicamente andiamo incontro a questi 20 minuti di difficoltà, ma dobbiamo fare anche i complimenti all’Udinese”.