L’Inter fa mercato in casa Udinese: “Oltre 80 milioni”

La sfida di San Siro contro l’Udinese ha regalato all’Inter 3 punti fondamentali nella corsa Scudetto, con i nerazzurri che dopo un primo tempo dominato, hanno rischiato un po’ nella ripresa. Merito del gran gol di Oumar Solet. Il difensore ha poi costretto Sommer a un miracolo, dopo che già in precedenza aveva compiuto una grande parata su Lorenzo Lucca.

Il centrale francese si è messo in mostra alla grandissima ieri e si sta sempre più affermando come uno profilo di alto livello, anche in ottica mercato. Lo ha detto anche Runjaic, ma è noto da un po’ come lui sia uno dei papabili obiettivi nerazzurri per la prossima estate.

Come evidenziato da calciomercato.it, la sua valutazione al momento non può essere inferiore ai 25 milioni di euro. Solet, inoltre, non è l’unico giocatore della rosa dei friulani che piace ai nerazzurri: c’è anche il suo compagno di reparto Jaka Bijol, con una valutazione simile.

Infine, anche lo stesso Lucca è un nome papabile per sostituire Arnautovic in estate, ma la richiesta economica potrebbe superare i 30 milioni di euro. In sostanza, come sottolineato dal portale, per questi tre obiettivi, l’Inter dovrebbe preventivare una spesa di oltre 80 milioni di euro.