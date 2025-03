Emergenza TOTALE Bayern: nuovo problema in difesa

Manca poco più di una settimana all’andata dei quarti di finale di Champions League, con l’Inter che sfiderà in trasferta il Bayern Monaco. Una gara che arriva in un momento delicato per i nerazzurri, con Inzaghi costretto a fare i conti con diverse assenze. La situazione per Vincent Kompany, però, non sembra essere troppo migliore.

I bavaresi, infatti, devono fare i conti con un’infermeria piena e i problemi non sembrano essere finiti. L’ultima novità riportata dalla Germania, infatti, riguarda le condizioni di Kim. Il difensore sudcoreano, infatti, sarebbe stato costretto a giocare l’ultima gara contro il St.Pauli, nonostante delle condizioni precarie.

Kim, infatti, sarebbe dovuto rimanere a riposo nell’ultima gara di Bundesliga, ma è stato costretto a scendere in campo dal momento che il Bayern Monaco non ha a disposizione altre opzioni nel suo ruolo. Il centrale ex Napoli, infatti, era vittima di influenza e ora starebbe accusando problemi alla schiena, dovuti alla tosse.