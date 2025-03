Spalletti a San Siro osserva Acerbi: “marcherà Haaland?”

La risposta piccata di Luciano Spalletti a un giornalista, in merito a una possibile ritorno in Nazionale di Francesco Acerbi, ha fatto subito il giro dell’internet. Il commissario tecnico sembrava aver chiuso le porte al difensore dell’Inter, ma lo scenario potrebbe cambiare da qui a giugno.

Spalletti era presente ieri a San Siro e, come sottolinea Tuttosport, ha potuto assistere a una prova super del difensore. Il quotidiano, allora, si pone questa domanda: “sarà lui a marcare Haaland?”. Il riferimento è alla gara di Qualificazioni Mondiali di giugno, tra Norvegia e Italia.

Il quotidiano specifica come non ci siano stati contatti tra Spalletti e Acerbi, ma un suo possibile ritorno non sarebbe da escludere. Da capire quali saranno le riflessioni del ct, probabilmente ancora scottato dalla decisione del difensore di saltare lo scorso Europeo, per curare la pubalgia.