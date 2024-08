Allarme infortuni, Inzaghi cauto: “Occhi puntati su Thuram”

Manca meno di una settimana alla gara contro il Genoa e Inzaghi approccia l’ultima amichevole contro il Chelsea con il massimo della cautela. Il tecnico è già alle prese con diversi infortuni e vuole evitare qualsiasi altro inconveniente in vista dell’esordio in Serie A.

Ecco perché Calhanoglu e Lautaro Martinez sono rimasti a casa, con il primo un po’ affaticato e il secondo al lavoro per trovare la forma migliore. Occhi puntati a Stamford Bridge, allora, sulla condizione fisica di Thuram, apparso in molto in ritardo contro l’Al Ittihad, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi ha bisogno della versione migliore del francese, così come ha bisogno di ritrovare la solidità difensiva vista nella scorsa stagione. Il reparto arretrato ha scricchiolato nelle ultime uscite e la gara con i londinesi può essere un buon test prima del Genoa.