Onana riprova la tecnica ASSURDA: anche Haaland lo UMILIA!

Ci aveva provato in amichevole con risultati scadenti, ma André Onana non si è rassegnato e ha provato di nuovo una tecnica molto particolare per parare i calci di rigore. Tutto ciò è successo durante il match del Community Shield vinto dal Manchester City ai danni dello United, proprio con la lotteria dagli 11 metri.

L’ex portiere dell’Inter, infatti, ha voluto provocare Haaland, spostandosi di lato rispetto allo specchio della porta e invitandolo a tirare nella zona lasciata sguarnita. L’attaccante norvegese, però, non si è fatto toccare dal gesto dell’estremo difensore e lo ha spiazzato, tirando senza colpo ferire dal lato opposto.

Questo il video: