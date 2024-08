Operazione 21° Scudetto: Inzaghi ha TRE CHIAVI per ripetersi

Oggi c’è l’ultimo test amichevole contro il Chelsea, ma la testa di Simone Inzaghi non può che essere già proiettata verso l’esordio in Serie A, sabato 17 agosto contro il Genoa. La gara di Marassi, infatti, darà il via ufficialmente all’operazione 21° Scudetto.

Ripetersi non sarà semplice, come ha sottolineato Inzaghi nella conferenza stampa di inizio stagione, ma la volontà c’è. E come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha 3 aspetti chiave da curare per poter vincere di nuovo il campionato. Oltre ovviamente alle motivazioni.

Il primo è proprio la partenza: Inzaghi vuole sprintare da subito per mettere punti in cascina e costringere gli avversari subito a inseguire. Una partenza lanciata che potrebbe essere favorita dal calendario: 2 delle prime 3 partite si giocheranno a San Siro.

Fondamentali poi, saranno anche la gestione dell’organico e l’aspetto tattico. L’Inter ha una rosa con più opzioni, con i nuovi arrivati che aggiungono profondità e qualità alle spalle dei titolari, permettendo un’alternanza migliore. E anche delle novità nello spartito: Inzaghi proverà a inserire delle variazioni inedite, per non rendere prevedibile il collaudatissimo 3-5-2.