Le probabili formazioni di Chelsea-Inter: la scelta su Lautaro

Domani si chiuderà ufficialmente il pre-campionato estivo dell’Inter di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra, infatti, sarà impegnata nell’ultimo test di questa estate: un’amichevole di lusso allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea di Enzo Maresca.

Fischio d’inizio in programma alle 16.00 e tanta curiosità di assistere a quella che sarà la reazione dell’Inter dopo la brutta prestazione di Monza dello scorso mercoledì, chiusa con una sconfitta contro l’Al-Ittihad.

Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, da segnalare per prima cosa l’assenza di Calhanoglu per un leggero affaticamento: il turco rimarrà per precauzione ad Appiano, al suo posto giocherà Asllani. Le altre novità dovrebbero riguardare Pavard e Dumfries al ritorno tra i titolari a discapito di Bisseck e Darmian. Anche Mkhitaryan, a riposo contro gli arabi, tornerà in mezzo al campo al posto di Frattesi. In avanti verrà riproposta la coppia Thuram-Correa, mentre Lautaro Martinez rimarrà a Milano.

Queste le probabili formazioni di Chelsea-Inter: