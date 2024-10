Allarme Inter: Inzaghi perde un titolare, non ci sarà contro la Juve

Con qualche giorno di anticipo, uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi è costretto ad alzare bandiera bianca per il derby d’Italia contro la Juventus. Non solo domani sera nella trasferta di Champions League contro lo Young Boys, dunque, perché il calciatore non sarà a disposizione nemmeno per il big match di domenica sera in campionato.

Gli esami di questa mattina, infatti, hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra per Francesco Acerbi. Ciò significa che si riducono al minimo le speranza di vedere il difensore tra i convocati contro la Juventus.

Come annunciato da Sky Sport, invece, Inzaghi tenterà di riaverlo a disposizione tra Empoli (mercoledì 30 ottobre) e Venezia (3 novembre), così da poterlo pienamente recuperare per gli ultimi appuntamenti di questo ciclo infernale contro Arsenal e Napoli.