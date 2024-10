Young Boys-Inter, speranza Inzaghi: chi torna tra gli infortunati

Domani sera si giocherà per l’Inter la terza giornata di questa Champions League. La formazione di Simone Inzaghi è attesa alla trasferta svizzera contro lo Young Boys con fischio d’inizio alle ore 21.00. Saranno numerosi gli assenti tra le fila dei nerazzurri causa infortunio che costringeranno il tecnico interista ad un turnover ridotto.

Tra questi, ad esempio, non faranno in tempo a recuperare sia Acerbi che Calhanoglu, entrambi costretti a lasciare l’ultima sfida contro la Roma per infortunio. Fuori dai giochi anche Buchanan, vicino al rientro dalla lesione alla tibia di inizio luglio, mentre Asllani per precauzione non verrà convocato dopo la distorsione al ginocchio rimediata la scorsa settimana.

Chi dovrebbe viaggiare con la squadra dopo aver saltato la trasferta di Roma, come scritto dal Corriere dello Sport, è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco nella giornata di ieri ha svolto una parte di allenamento insieme ai compagni e verrà convocato contro lo Young Boys. La rifinitura di oggi, in ogni caso, dirà molto sul suo eventuale impiego anche a partita in corso.