Infortunio Acerbi, altra tegola Inter: UFFICIALE l’esito degli esami

Dopo l’infortunio rimediato durante Roma-Inter che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo, Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno confermato un problema di natura muscolare.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

Come Calhanoglu, dunque, anche Acerbi salterà sicuramente la sfida di domani nella terza giornata di Champions League contro lo Young Boys. Lo staff medico dell’Inter, invece, farà di tutto per recuperarlo in extremis per il derby d’Italia di domenica contro la Juventus.