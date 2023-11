Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è già in clima Derby d’Italia. Ieri, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha parlato dell’Inter, provando a scaricare tutte le pressioni sulla squadra nerazzurra, in vista della sfida del prossimo 26 novembre.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Stiamo con i piedi per terra, l’Inter è la favorita per lo scudetto, dato che Milan e Napoli sono un pochino attardati. Nessuno si aspettava di essere lì con loro – riprende Allegri -. I nerazzurri sono costruiti da tempo per vincere lo scudetto. Juve-Inter? Sarà una bellissima serata di calcio, uno spettacolo”.