Altro forfait dopo Acerbi e Pavard: salta Cagliari-Inter

Brutte notizie per Simone Inzaghi che questo pomeriggio, in occasione del match Cagliari-Inter, dovrà rinunciare ad uno dei suoi jolly più preziosi. Per la seconda partita consecutiva, infatti, Matteo Darmian non sarà a disposizione tra i convocati nerazzurri per un problema al ginocchio.

L’ex Parma non si è ancora allenato con i compagni, ragion per cui verrà tenuto precauzionalmente ancora a riposo in vista di un gennaio scoppiettante. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Darmian sarà totalmente recuperato dalla prossima settimana e arruolabile per la semifinale del 2 gennaio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta.

Per quest’oggi, dunque, vige l’emergenza in difesa, in virtù delle assenze prolungate di Acerbi e Pavard. In difesa dovrebbe così tornare dal primo minuto il recuperato Stefan de Vrij, insieme a Bisseck e Bastoni.