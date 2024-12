Inter, MOSSA per Castro: scambio di punte per l’ACCORDO col Bologna

L’Inter ha già reso noto che nel 2025 farà di tutto per ringiovanire la rosa della prima squadra al fine di abbassare l’età media, visto che che è una delle più alte tra le squadre dei migliori campionati d’Europa. Lo si farà cercando però di non abbassare la qualità dell’organico di Simone Inzaghi.

Per far questo è quindi necessario riuscire a trovare dei giocatori di talento ma ancora in un’età piuttosto bassa che possono crescere ancora e diventare in futuro dei pezzi pregiati per la squadra. Tra questi c’è senza dubbio anche il nome di Santiago Castro del Bologna.

L’attaccante argentino classe 2004 è un giocatore in rampa di lancio perché con la divisa rossoblù sta dimostrando di avere ottime qualità per la Serie A e sulle sue tracce si stanno muovendo diverse altre squadre, non solo l’Inter.

Tuttosport quest’oggi sottolinea come non sarà comunque semplice trovare un’intesa con il Bologna visto che la società non vuole cedere a cuor leggere il suo attaccante di riferimento al termine della stagione. Una base di intesa può però essere raggiunta con uno scambio e l’inserimento nell’affare di un altro giovane che piace molto ai felsinei: si tratta di Francesco Pio Esposito, punta ora in prestito allo Spezia.