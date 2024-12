“Seconda scelta”: sorpresa Arnautovic, cambia il suo destino

Uno dei giocatori che meno fa parte delle rotazioni dell’Inter nelle partite di Serie A è Marko Arnautovic. L’attaccante ex Bologna e Werder Brema ha fatto una bella prestazione negli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese segnando la rete dell’1-0. In Champions League ha invece deluso fino a questo momento.

Il suo attuale contratto con l’Inter è in scadenza a fine giugno 2025 e mancano quindi soltanto sei mesi alla fine di questo accordo. A quel punto il club nerazzurro dovrà ufficialmente fare a meno di questo attaccante ma non è detto che questo non possa succedere già adesso a gennaio.

Da tempo si registra l’interesse del Torino che è sulle tracce di Arnautovic in cerca di un sostituto di Duvan Zapata che sarà fuori fino a fine anno e l’austriaco nell’Inter non gioca molto, motivo per cui è una soluzione che potrebbe fare tutti felici.

Tuttosport riporta però una novità nella ricerca dell’attaccante per i granata: al primo posto delle preferenze c’è ora Beto, punta dell’Everton ed ex Udinese, che ha reso Arnautovic solo la seconda scelta. In questo modo rischia di complicarsi la sua uscita a gennaio e potrebbe dunque restare in nerazzurro fino al termine del campionato.