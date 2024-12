Bisseck: “Possiamo vincere tutto, ho un SOGNO con la Nazionale”

Sul canale YouTube ufficiale della Serie A è stata pubblicata un’intervista a Yann Aurel Bisseck, difensore centrale dell’Inter che in questa stagione sta crescendo molto e che di recente ha rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2029. Queste le parole pronunciate nell’intervista dal centrale tedesco.

RINNOVO – “Firmare un nuovo contratto è sempre emozionante, soprattutto in un grande club come l’Inter. Per me personalmente è solo un grande, grande segno di fiducia e di rispetto, perché l’ho detto prima, ma non credo che molte persone si aspettavano che mi comportassi così bene così presto. Quindi sono semplicemente felice di averlo fatto e può ripagarli della loro fiducia. E ho ancora molta strada da fare, posso ancora fare molto meglio. Ci sono tante cose da migliorare, ma penso che sia davvero un passo nella giusta direzione”.

DIFFICOLTÀ INIZIALI – “A dire il vero me l’aspettavo, perché vengo dal campionato danese che non è considerata la lega più competitiva in Europa, poi naturalmente, sai, nella gerarchia sei un po’ indietro. Ma sapevo che sarei potuto entrare e poi ho imparato cosa pensa l’allenatore, allora capisci che per lui si tratta soprattutto in difesa. All’inizio era una lingua nuova per me, quindi non era tutto chiaro. Così ho impiegato il primo mese per ambientarmi. Penso di averlo fatto bene, alla fine è tutto nella tua testa. Devi essere mentalmente forte, perché è molto facile perdere la fiducia, soprattutto all’inizio, quando giochi a malapena ma devi continuare ad andare avanti. Devi aspettare la tua occasione, e quando arriva è meglio che tu sia pronto, perché la maggior parte delle volte ne ottieni solo una”.

COPPA ITALIA – “Vogliamo vincere ogni competizione a cui partecipiamo. Abbiamo perso la scorsa stagione abbastanza presto, quindi questa stagione dobbiamo recuperare. Non è così che la pensiamo. Vogliamo solo vincere quella partita, per l’intero torneo. Quindi la stessa preparazione che avevamo l’anno scorso, come abbiamo fatto per ogni partita, prendiamo molto sul serio l’avversario”.

PRIMO GOL IN SERIE A – “Era un po’ come una favola, perché era un giorno prima di Natale, quindi la famiglia era lì, erano allo stadio. E se segni a San Siro, è solo un’emozione diversa. voglio dire, ho segnato qualche gol in trasferta e non è la stessa cosa. Quando segni il tuo primo gol in casa, è proprio quando senti l’intero stadio e urlano il nome circa cinque volte, puoi guardare quanto sono felici i tuoi compagni di squadra per te. È davvero un’emozione difficile da descrivere ma ero semplicemente felice di tirarlo fuori perché se aspetti il ​​tuo primo obiettivo, soprattutto come difensore, a volte diventa dura. Ma sono felice di aver fatto questo passo”.

INZAGHI E LA CENA DA PAGARE PER IL GOL A BOLOGNA – “Devo parlargli perché voglio ancora quello (ride, ndr) non è qualcosa che abbiamo preparato. Ma credo che la gente esageri un po’ la cosa. Sì, è pazzesco, quel gol di un difensore centrale per un altro difensore centrale ma per noi non è un problema così grande. Vogliamo solo segnare gol e sono felice di aver segnato. Quando un giocatore come Bastoni ha la palla tra i piedi, sai, può far succedere qualcosa. Cerca di creare occasioni e quel giorno lo ero. Non so cosa stessi facendo lassù, ma mi trovavo nel posto giusto al momento giusto. Quindi, ovviamente, è stato un bel gol ma non è obbligatorio farlo”.

RICHIESTE DI INZAGHI – “È sicuramente diverso, ma soprattutto dal mio punto di vista. In Danimarca a quei tempi avevo molta libertà. Ho giocato a sinistra in una difesa a tre, quindi ormai ci sono abbastanza abituato. Abbiamo una grande responsabilità perché siamo responsabili costruzione in difesa, pressione aggressiva con una linea alta e abbiamo diverse cose di cui dobbiamo prenderci cura. Ecco perché ci vuole tempo perché l’allenatore si fidi di te in quella posizione, perché non è facile e sostanzialmente facciamo muovere l’intera squadra. Ma penso che sia bello, divertente, lui si fida di noi. Sappiamo quando possiamo dribblare, quando possiamo salire, quando possiamo entrare nella zona, prova a segnare e ti abitui, sicuramente diverso dalle altre squadre, credo in Europa”.

RAPPORTO CON INZAGHI – “Ora parliamo molto so che si fida di me e lui sa quando sono in campo, non c’è calo di qualità. Lui conosce le qualità che posso apportare alla squadra quindi sono molto contento di come sta andando”.

SCUDETTO – “Se devo essere altruista, probabilmente è la vittoria contro il Milan, anche se non ho giocato. Ma ad essere sincero, no. Ricordo a malapena la partita. È proprio come l’emozione quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita è stato incredibile. Il modo in cui è esploso l’intero stadio, il modo in cui i giocatori erano felici e basta, il significato di questa seconda stella era unico. È davvero indescrivibile ed è qualcosa che non dimenticherò mai”.

SOPRANNOME BISTECCONE – “Non so ancora come sia successo. Prima ancora di firmare qui, ho visto commenti sui social media ho letto ‘Bisteccone’. Ero un po’ confuso, soprattutto a quei tempi non parlavo italiano. Ma adesso lo dicono anche i miei compagni di squadra e lo dicono anche i miei familiari. A questo punto è un po’ troppo ma penso che ci siano soprannomi peggio nel pianeta. Anche i miei amici in Germania, dappertutto, ora mi chiamano così. Quindi penso che alla gente piaccia e potrebbe essere peggio”.

VITA A MILANO – “È bello vivere a Milano, soprattutto quando hai vissuto in città più piccole come ho fatto nel corso della mia carriera, qualcosa di nuovo, perché c’è sempre qualcosa da fare. Ci sono molti posti che puoi vedere. Mi piace e basta. Anche se i prezzi degli affitti potrebbero essere più bassi, ma tutto il resto è abbastanza bello”.

TRAVIS SCOTT – “Mi piace molto l’hip hop e io, penso che fossimo ancora in pre-stagione, e uno dei membri dei media qui, ha appena mandato un messaggio per andare a vedere Travis Scott ma non mi aspettavo di incontrarlo davvero, è stata un’esperienza davvero bella perché non sono il tipo di ragazzo che va ai concerti o cose del genere. Non mi piacciono i posti dove c’è troppa gente ma è stato davvero bello. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, ma era super cool e vedeva tutto, tipo dietro le quinte e prima di un concerto. È stato un bel ricordo Questa è una delle cose più belle che da calciatore puoi fare per tutti gli inviti che ricevi”.

OBIETTIVI – “Vogliamo vincere tutte le competizioni a cui partecipiamo e vogliamo assolutamente ripetere l’impresa dei vincitori dello Scudetto Supercoppa e Coppa Italia. Stiamo cercando di vincere tutto perché pensiamo che abbiamo la forza per farlo. E per me, personalmente, voglio solo giocare il più possibile. Penso di aver già fatto un bel passo avanti in questa stagione. Ho giocato molto di più rispetto a questo punto della scorsa stagione. Si tratta solo di mantenere le mie prestazioni costanti perché penso che questa sia la cosa più importante per un difensore su cui tutti possono contare. Poi, naturalmente, mi piacerebbe molto ottenere la mia prima convocazione in nazionale a marzo, quando giocheremo qui contro l’Italia”.

SCONFITTE – “Odio perdere più di quanto ami vincere. Posso dirlo onestamente perché perdere è come se una parte di me morisse. Non tutto il tuo corpo, ma proprio come il tuo fegato o qualcosa del genere. Mi irrita solo in senso negativo. Certo, vincere è bello, ma perdere mi fa davvero stare male, mi fa arrabbiare. Alla fine l’obiettivo resta sempre la vittoria, quindi non giochiamo per non perdere, giochiamo per vincere, come abbiamo fatto lunedì scorso”.