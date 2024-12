Chi è Doveri, l’arbitro di Cagliari-Inter: i precedenti non sorridono

Ormai il 2024 è in chiusura e domani l’Inter giocherà la sua ultima partita di questo anno solare, lo farà lontano da San Siro perché per la 18^ giornata di Serie A è in programma la trasferta in Sardegna per sfidare il Cagliari di Davide Nicola.

L’AIA ha reso noto soltanto quest’oggi le designazioni arbitrali per questo turno di campionato e per questo match dell’Inter è stato scelto Daniele Doveri come direttore di gara. Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Moro mentre il quarto ufficiale sarà Giua. Al VAR saranno presenti Serra e Maresca, quest’ultimo con il ruolo di assistente.

Sarà la 32esima partita che Doveri arbitrerà dell’Inter nel corso della sua lunga carriera arbitrale. Ad essere precisi sarebbe la 33esima volta che scende in campo con i nerazzurri perché un mese fa era lui il direttore di gara della partita di Firenze sospesa dopo 17 minuti per il malore di Edoardo Bove: gara che, a fini statistici, ovviamente non conta essendo stata interrotta.

I 32 precedenti di Doveri alla direzione di un match dell’Inter non evocano ricordi eccezionali per i tifosi nerazzurri dal momento che sono arrivate soltanto 13 vittorie mentre sono 10 i pareggi e 8 le sconfitte. Numeri che Simone Inzaghi vuole migliorare fin da subito battendo domani il Cagliari alle ore 18.