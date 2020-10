Anche Chiellini esalta de Vrij: “È cresciuto enormemente e con Conte gioca nella sua posizione ideale”

Andrà in scena proprio stasera l’ultimo impegno dell’Italia di Roberto Mancini all’interno di questa sosta per le nazionali. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 contro l’Olanda, nella quarta giornata della Nations League che vede le due squadre distanti di un solo punto (5 e 4). Intervistato dall’emittente olandese Nos, il difensore azzurro Giorgio Chiellini ha parlato di Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, entrambi avversari questa sera ma ‘colleghi’ in Serie A.

Ecco le sue parole sul centrale nerazzurro: “de Vrij è cresciuto enormemente in questi anni. È arrivato alla Lazio anni fa e la scorsa stagione è stato al top con l’Inter. Con Antonio Conte si trova nella sua posizione perfetta, ed inoltre è anche nell’età ideale per un difensore, ovvero tra i 28 e i 32 anni. Penso che sia il periodo migliore per un difensore. La Nazionale olandese ne ha tre davvero fantastici e sarà difficile segnare”.

