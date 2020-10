Nazionale, Lukaku assente alla rifinitura coi compagni. Dal Belgio ipotizzano: “Salta il match su ‘richiesta’ dell’Inter?”

In vista della gara di Nations League di questa sera tra Islanda e Belgio, in occasione della rifinitura della squadra di Roberto Martinez sul campo c’era un grande assente. Si tratta di Romelu Lukaku che, come riportato da La Derniere Heure, ha preferito rimanere in sala pesi a lavorare in solitaria. Una scelta, la sua, che ha fatto ‘insospettire’ qualcuno in patria, tanto che, sempre il quotidiano di Bruxelles, ipotizza: “L’assenza alla rifinitura fa temere che questa sera non scenda in campo. Su richiesta dell’Inter?”.

In casa nerazzurra infatti ci si sta preparando con qualche difficoltà al derby di sabato alle 18, alla luce dei sei positivi al Covid-19 emersi nell’ultima settimana. Possibile, quindi, che Lukaku questa sera rimanga a riposo per evitare ulteriori problemi in vista della stracittadina.

