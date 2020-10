Da Samuel a Baggio, de Vrij sceglie il quintetto ideale della storia dell’Inter: i 5 nomi

Scegliere solo cinque giocatori tra tutti quelli passati nella storia dell’Inter è davvero difficile. Questo arduo compito, in occasione del derby di sabato, è toccato a Stefan de Vrij, protagonista del magazine ufficiale a tinte nerazzurre. I cinque giocatori scelti nella top 5 dall’olandese sono i seguenti: il porta Julio Cesar: “carisma, tecnica, una certezza tra i pali”. Il muro difensivo sarà proprio Il Muro, Walter Samuel, “semplicemente The Wall”. A far girare tutto il gruppo Wesley Sneijder, “esempio della scuola olandese”, e Roberto Baggio, “classe sopraffina”. In attacco, infine, Ronaldo: “il Fenomeno che ha cambiato il calcio”.

