Rose (all. Borussia M.): “Forza e presenza di Lukaku impressionanti. Lautaro è il suo partner perfetto”

Ad una settimana dall’esordio in Champions League proprio contro l’Inter, l’allenatore del Borussia Mönchengladbach Marco Rose ha parlato ai microfoni di SportBild proprio dei nerazzurri, focalizzandosi sulla loro strepitosa coppia d’attacco. Antonio Conte per il momento si affida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, nella speranza che i contagi interni alla squadra siano terminati e di recuperare in fretta i calciatori al momento indisponibili.

“Il gioco dell’Inter è fortemente orientato verso Lukaku. La sua forza e presenza sono impressionante. Con Lautaro Martinez, ha un compagno d’attacco che gli si adatta perfettamente. L’Inter e il Real Madrid sono le avversarie col calibro giusto per iniziare, del resto non siamo habitué del torneo e quindi si prende quello che si può per competere ai massimi livelli”, ha dichiarato Rose.

