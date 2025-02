Anche la Juve su Sucic: ecco come l’Inter ha vinto il duello

Petar Sucic è destinato a diventare un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per il trasferimento del centrocampista croato a giugno e in settimana dovrebbero esserci le visite mediche. Un esito positivo, dunque, che era tutt’altro che scontato, vista la concorrenza sul giocatore.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sarebbe inserita sul giocatore anche la Juventus, con Giuntoli che avrebbe fatto un tentativo per potare Sucic in bianconero. Alla fine, però, a spuntarla sarebbero stati i nerazzurri, proprio grazie alla volontà del giocatore.

Per il classe 2003 ora si prospettano altri 6 mesi in prestito alla Dinamo Zagabria, prima dell’arrivo all’Inter a Milano, in tempo per il Mondiale per Club.