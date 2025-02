Contatto Pavlovic-Thuram: Cesari spiega cosa è successo al VAR

Thuram e Inzaghi non le hanno mandate a dire nel post-partita di Milan-Inter: c’era un rigore netto per i nerazzurri ed è inspiegabile come il VAR non sia intervenuto. Una sensazione comune anche negli studi di Pressing, durante il commento dell’episodio del derby.

Lo stesso Graziano Cesari, ex arbitro, ha provato a spiegare quanto accaduto, non trovando però una giustificazione valida sul mancato intervento del VAR (Di Paolo in primis e Doveri come assistente) per richiamare Chiffi al monitor.

Queste le sue parole:

“Io parlo dal punto di vista arbitrale. In sala VAR c’erano il numero uno dei varisti, Di Paolo, e un arbitro espertissimo come AVAR, Doveri. Sono in due che devono controllare la situazione. Uno controlla lo sviluppo dell’azione successiva, quindi Di Paolo non guarda quel contatto perché l’azione continua, l’AVAR guarda le immagini. Le immagini mostrate sono andate in onda subito dopo l’intervento di Pavlovic su Thuram. Non sono stranissime, sono susseguenti. Non c’è neanche il tempo di dire c’è un’interruzione, c’è qualcosa che non quadra. Sono immagini immediatamente successive. Non trovo giustificazione per due persone così esperte”.