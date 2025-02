Era l’uomo più discusso della vigilia, vuoi perché il derby non è mai una partita normale per lui, vuoi per il suo rientro in extremis dall’infortunio, arrivato proprio nell’ultimo Milan-Inter. Alla fine, Hakan Calhanoglu è partito titolare, ma l’assenza dai campi si è fatta sentire.

Il turco è parso ben lontano dalla sua versione migliore, come evidenziato da tutti i giornali. A macchiare indelebilmente la sua prestazione, inoltre, è stato il pallone perso, che ha dato il la all’1-0 dei rossoneri. Un episodio che ha ricordato quanto accaduto ad Asllani in Supercoppa, come ricordato maliziosamente dal Corriere dello Sport.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Calhanoglu:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – “Mezzo punto in più per l’alibi del rientro dopo tanto tempo. Ma paga la convalescenza. Regia lenta, perde la palla che il Milan traduce in gol”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Se l’avesse perso Asllani quel pallone… Non aveva il ritmo partita dopo un mese fuori”.

TUTTOSPORT 5 – “Dal derby di Supercoppa a quello di campionato. Risorge a tempo di record dalla lesione al polpaccio per giocare la partita che sente di più: ma la ruggine per quasi un mese di stop c’è tutta, come prova il pallone che Abraham – non certo Arsenio Lupin – gli scippa dando il via alla ripartenza che porta al vantaggio rossonero”.