La spiegazione dell’AIA sul rigore che fa infuriare i tifosi dell’Inter

Continuano le discussioni sul contatto Pavlovic-Thuram, con l’Inter che ha protestato in modo veemente per la mancata concessione del calcio di rigore, trovando d’accordo molti opinionisti, che hanno condannato il mancato intervento del VAR. Tuttavia, l’AIA non sembra essere d’accordo.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’organo arbitrale, con Chiffi che avrebbe preso “una decisione che per i vertici arbitrali si é rivelata corretta: niente sulla scivolata di Theo e niente di travolgente sul colpo che Pavlovic dà a Thuram perché tutto troppo lieve, anche casuale nella corsa, e che non crea conseguenze”.

Il contatto, pertanto, sarebbe stato giudicato sotto gli standard dei rigori da concedere, spiegando così anche il mancato richiamo del VAR. Una spiegazione che lascia qualche perplessità e che ha scatenato le ire dei tifosi nerazzurri sui social.