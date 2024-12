Ansa: “Bove cosciente”. Si attende bollettino medico ufficiale

Episodio terribile al 17′ di Fiorentina-Inter, 14a giornata di Serie A, quando Edoardo Bove è svenuto in campo per via di un malore. Il giocatore è stato immediatamente soccorso dai sanitari in campo, per poi essere trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze. Dal quale, fortunatamente, sembrano arrivare buone notizie.

Come riportato dalle agenzie di stampa ANSA e Adnkronos, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza e il battito cardiaco sarebbe regolare. Per maggiore chiarezza sulle sue condizioni e su quanto accaduto al Franchi, però, bisognerà attendere un bollettino medico ufficiale.

Presenti all’ospedale la famiglia del giocatore, i dirigenti e l’allenatore Raffaele Palladino. Anche diversi giocatori dei Viola starebbero raggiungendo la struttura.