Verso Barcellona, arbitra Marciniak: 5 precedenti con l’Inter in Europa

Marciniak arbitrerà l'Inter per la sesta volta in Europa. Nei cinque precedenti il bilancio è in perfetta parità: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'ultima volta che l'arbitro polacco e la squadra nerazzurra si sono incontrati, però, non è andata benissimo: a San Siro, nell'andata degli ottavi di finale di Champions dell'anno scorso, fu il Liverpool ad imporsi per 2-0. Marciniak aveva diretto anche Inter-Shakhtar 5-0 in semifinale di Europa League, Slavia Praga-Inter 1-3 nel 2019 e Inter-Barcellona 1-1 nel 2018 sempre in Champions League. Il primo incrocio fu invece Wolfsburg-Inter 3-1 in Europa League nel 2015.