Lukaku, rientro vicino: al lavoro col pallone. Correa rimane fuori

Mentre per l'argentino è stata predisposta un'altra seduta di allenamento atletico individuale, a causa del risentimento tendineo al ginocchio sinistro non ancora smaltito, la notizia incoraggiante arriva soprattutto da Romelu Lukaku che è tornato a lavorare con il pallone. L'assenza al Camp Nou appare scontata per entrambi a questo punto, ma Big Rom ormai mette nel mirino la Salernitana domenica. Per Brozovic, invece, prosegue il recupero con l'obiettivo di riaverlo a disposizione a fine mese.