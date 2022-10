Barcellona, fate sul serio? Il quotidiano Sport: “Il timore è che il Bayern lasci vincere l’Inter”

In particolare il quotidiano Sport, nella sua versione online, si è spinto a ipotizzare un pericoloso complotto che con il quale il Bayern Monaco potrebbe favorire l'Inter per estromettere il povero Barcellona dalla Champions. "Lo spogliatoio del Barcellona è consapevole che se vogliono andare avanti in Champions, devono vincere tutte e tre le partite rimanenti - si legge nell'articolo -. Perché vincerle tutte e tre se due vittorie con Inter e Bayern sarebbero sufficienti al passaggio del turno, si potrebbe chiedere qualcuno? La risposta è questa: perché nell'ultima giornata di campionato l'Inter va a Monaco, partita che alcuni danno per vittoria sicura per la squadra bavarese ma che negli spogliatoi del Camp Nou non viene vista così. L'estate è stata tesa, calda, tra Bayern Monaco e Barcellona per via delle trattative legate al trasferimento di Robert Lewandowski e dopo tutto sono passati solo pochi mesi. Cosa farà il Bayern Monaco, già qualificato, se avrà la possibilità di far eliminare il Barça e lasciare il posto all'Inter? Negli spogliatoi hanno le idee chiare, quindi dopo la sconfitta di Milano non hanno altra soluzione che vincere entrambe le partite al Camp Nou e l'altra a Plzen. C'è il timore, nello spogliatoio del Barça, che il Bayern si possa lasciare sconfiggere per restituire al Barcellona il "favore" di avergli soffiato il bomber Lewandowski".