Arnautovic, che pasticcio in pochi minuti: “Sbaglia gol clamoroso”

Sono bastati pochi minuti dal suo ingresso in campo per mettere tutti d’accordo: nella serata perfetta dell’Inter sull’Atalanta, a portare a casa l’unica insufficienza è stato Marko Arnautovic. In soli dieci minuti di gioco, l’attaccante austriaco è riuscito a sprecare tre facili occasioni, di cui una divorata con la coscia ad un metro dalla porta.

Tra voti bassi e giudizi severi, i principali quotidiani sportivi italiani questa mattina hanno individuato Arnautovic come l’unico difetto della prestazione nerazzurra:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5 – Gli bastano pochi minuti, 6+4 di recupero, per pasticciare il pasticciabile: non tira per altruismo immotivato e ne sbaglia un altro facile.

CORRIERE DELLO SPORT s.v.

TUTTOSPORT ng – Sbaglia un gol clamoroso.

PASSIONE INTER 5 – Entra con voglia, ma è poco lucido e spreca due grandi occasioni.