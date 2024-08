Inter, Thuram per i giornali è “MOSTRUOSO”: come cambia il suo voto

Non poteva che finire tra le mani di Marcus Thuram il titolo di migliore in campo nel 4-0 dell’Inter a San Siro sull’Atalanta. L’attaccante francese, apparso ancora una volta in gran forma, ha trovato la seconda doppietta in tre giornate di questo avvio superlativo di stagione.

Una prestazione completa per il centravanti che, oltre a mettere a segno due gol da vero rapinatore d’area, ha pure colpito un palo e propiziato con un suo cross l’autorete del vantaggio di Djimsiti. Insomma, una gara totale che è stata premiata dai principali quotidiani sportivi italiani con voti altissimi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Uno spettacolo di arte varia tra autogol procurato, palo scheggiato e doppietta rapace. Marcus sempre più stoccatore provetto.

CORRIERE DELLO SPORT 8,5 – Spigliatissimo: provoca l’autogol di Djimsiti con un ottimo movimento, crea sempre pericoli, è imprendibile palla al piede, poi, di rapina, segna il quarto gol in tre partite. Ha cominciato fortissimo.

TUTTOSPORT 8 – Un suo tiro deviato apre le marcature dopo 3’, al 25’ con un altro tiro centra il palo; Nel secondo tempo 2 reti e tante giocate. Mostruoso.

PASSIONE INTER 8 – Propizia il vantaggio con il cross che costringe Djimsiti a trafiggere la propria porta. Riferimento offensivo costante, è un po’ egoista quando non serve Mkhitaryan, anche se va vicinissimo al gol, colpendo il palo. Lestissimo nelle zampata del 3-0 e 4-0.