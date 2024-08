Zazzaroni sotto shock: “L’Inter non può giocare in questo campionato”

La prestazione sontuosa di ieri sera da parte dell’Inter nel poker rifilato all’Atalanta ha sorpreso davvero tutti. Non solo perché nelle prime due gare la formazione di Simone Inzaghi non aveva ancora convinto la critica, ma soprattutto per l’incredibile condizione fisica mostrata già alla terza giornata di campionato in un big match.

Un’esibizione che ha impressionato proprio tutti, compreso il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il giornalista, infatti, sulle pagine del suo giornale ha parlato così dei nerazzurri: “L’Inter non può giocare in questo campionato: è fuori concorso. Sospetto che se non avesse il disturbo della SuperChampions arriverebbe a 108 punti, due pause gliele concedo. L’Inter è diventata un’anomalia del calcio italiano, così come anomala è la sinusite di Barella, che non andrà in Nazionale, niente Nations: deve curarla. Curiosa infiammazione, la sua, sarebbe da studiare: nel caso di Nicolò il mal di testa non viene a lui, ma agli avversari”.

Zazzaroni, spesso poco generoso nei confronti dell’Inter, stavolta non ha trovato alcun difetto nella vittoria contro l’Atalanta: “Mi piacerebbe tanto poter scrivere che prodezze simili sono il prodotto del gioco di Inzaghi, ma sarebbe una verità parziale: quando un colpo e una serie di scambi in velocità riescono così il merito è prevalentemente dei loro autori, della loro precisione di battuta, della loro qualità. Certo, anche della loro condizione fisica e mentale, ed è qui che interviene Simone. La grande stabilità, le scelte e la programmazione stanno premiando l’Inter che mostra la personalità della grande squadra. Rispetto all’inizio del campionato scorso le mancano solo due punti, compensabili con la crescita complessiva”.