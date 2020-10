AS – L’Atletico Madrid piomba su Kondogbia: può arrivare subito!

E’ stato un addio del tutto inaspettato quello di Thomas all’Arsenal, in seguito al pagamento dai parte dei Gunners della clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro nell’ultimo giorno di calciomercato. Grazie alle regole sui trasferimenti in Liga, però, l’Atletico Madrid avrebbe un altro mese a disposizione per poter acquistare un calciatore proveniente dal campionato spagnolo e sopperire all’emergenza venutasi a creare nel reparto di centrocampo.

Secondo quanto riferito questa mattina da AS, dopo i primi colloqui per José Campaña, sarebbe diventato Geoffrey Kondogbia l’obiettivo numero uno dei colchoneros, considerato il costo fin troppo elevato chiesto dal Levante per il centrocampista spagnolo. L’ex calciatore dell’Inter, da qualche stagione stabilmente al Valencia, andrebbe a prendere il posto di Thomas grazie alla fisicità che in questo manca al Cholo Simeone. Se l’acquisto di Torreira potrà infatti dare nuove geometrie alla sua squadra, un calciatore con le caratteristiche di Kondogbia potrebbe tornare utile.

